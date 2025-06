LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Galassi argento nella spada maschile bronzo per Santarelli

Un'altra giornata di emozioni intense ai Campionati Europei di scherma 2025, con grandi protagonisti come Galassi che conquista l’argento nella spada maschile e Santarelli che sale sul podio con il bronzo. La passione e l’agonismo sono alle stelle, e noi non vediamo l’ora di condividere con voi tutti i momenti salienti. Restate con noi: il meglio deve ancora venire!

19.53 Questo il programma di domani: Lunedì 16 giugno 09.00 Fioretto maschile individuale e Spada femminile individuale 18.00 Fasi finali 19.52 Salutiamo questo day-2 con due medaglie: l'argento di Matteo Galassi e il bronzo di Andrea Santarelli.