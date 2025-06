LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Galassi affronta Svichkar in finale Bronzo per Santarelli

Vivi ogni istante dei Campionati Europei di scherma 2025, dove l’adrenalina si svela tra emozioni e sfide epiche. La finale per il bronzo tra Galassi e Svichkar promette di essere un duello memorabile, mentre le semifinali infiammano il pubblico con colpi di scena e tensione alle stelle. Restate sintonizzati: l’azione continua e ogni aggiornamento vi farà sentire parte di questa incredibile competizione!

Battai-Noutcha 0-0 NOUTCHA VS BATTAI: INIZIO SEMIFINALE 18.44 Intanto sta per cominciare la semifinale della sciabola femminile tra Sarah Noutcha (Francia) e Sugai Katinka Battai (Ungheria) 18.43 La Finale tra Galassi e Svichkar è pianificata per le 19:10. Svichkar-Siklosi 6-5 Passa l'ucraino!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ancora un errore nel tempo di partenza per l'ungherese. Esce di scena un grande Campione. Roman Svichkar affronterà in finale il nostro Matteo Galassi. Svichkar-Siklosi 5-5, si decide tutto in una stoccata al minuto supplementare Svichkar-Siklosi 5-5 Stoccata non valida per l'ungherese, minuto supplementare vicino Svichkar-Siklosi 5-5 Parata e risposta dell'ucraino, sbaglia le misura l'ucraino Svichkar-Siklosi 4-5 avanzano entrambi Svichkar-Siklosi 3-4 attacco vincente partendo dritto al corpo l'ungherese Svichkar-Siklosi 3-3 si ricomincia Svichkar-Siklosi 3-3 finisce il secondo tempo Svichkar-Siklosi 3-3 minuto ed ammonizione per l'ucraino e l'ungherese Svichkar-Siklosi 3-3 alza il ritmo e trova la stoccata l'ucraino al piede dell'avversario di sorpresa Svichkar-Siklosi 2-3 bella stoccata dell'ungherese con movimento in avanti e frustata vincente Svichkar-Siklosi 2-2, si ricomincia Svichkar-Siklosi 2-2 finisce il primo tempo.