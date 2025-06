LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | en plein italiano negli ottavi della Spada Tris azzurro agli ottavi nella sciabola

Segui in tempo reale gli Europei di scherma 2025, un emozionante spettacolo di tecnica e passione che vede l’Italia protagonisti tra ottavi e trionfi. Dalla sciabola alla spada, gli azzurri sono pronti a scrivere nuove pagine di storia. Non perdere neanche un colpo: clicca qui per aggiornamenti live e tifare insieme il nostro orgoglio nazionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galassi (ITA) – Cupr (CZE) 3-2 Cuomo (ITA) – Koch (HUN) 3-0 Santarelli (ITA) – Priinits (EST) 1-0 Galassi (ITA) – Cupr (CZE) 1-2 Cuomo (ITA) – Koch (HUN) 2-0 Santarelli (ITA) – Priinits (EST) 1-0 15.41: Iniziati gli ottavi di finale della spada maschile con tre azzurri in pedana CINQUE STOCCATE A FILA DI MICHELA BATTISTON CHE CONQUISTA L’ACCESSO AGLI OTTAVI DI FINALE BATTENDO 15-10 LA TEDESCA FUNKE Battiston-Funke 10-10 MARIELLA VIALE ELIMINA L’UCRAINA BONDAR E SI QUALIFICA PER GLI OTTAVI. L’azzurra vince l’assalto con il punteggio di 15-9 Viale-Bondar 14-9, Battiston-Funke 9-10 Viale-Bondar 12-8, Battiston-Funke 9-9 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: en plein italiano negli ottavi della Spada. Tris azzurro agli ottavi nella sciabola

