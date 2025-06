LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | en plein italiano negli ottavi della Soada Tris azzurro nei 16mi della sciabola

Segui live gli Europei di scherma 2025 in diretta dall’Italia: gli azzurri continuano a conquistare ottavi e sedicesimi con prestazioni entusiasmanti, tra cui la straordinaria vittoria di Santarelli sulla porta portoghese. In questo evento imperdibile, la passione e il talento azzurro si sfidano per scrivere nuovi capitoli di gloria. Resta sintonizzato, perché ogni istante può riservare una sorpresa che farà vibrare il cuore degli appassionati italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’AZZURRO SANTARELLI COMPLETA L’EN OLEIN ITALIANO NEGLI OTTAVI DI FINALE. Battuto 15-12 il portoghese Rod Santarelli-Rod 14-11 Santarelli-Rod 13-11 Santarelli-Rod 13-9 Santarelli-Rod 12-6 Santarelli-Rod 10-6 Santarelli-Rod 9-5 Santarelli-Rod 8-5 Santarelli-Rod 7-3 Santarelli-Rod 5-3 Santarelli-Rod 2-2 Santarelli-Rod 1-0 14.38: In pedana ora Santarelli contro il portoghese Rod DAVIDE DI VEROLI SUPERA IL TURNO E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE DELLA SPADA BATTENDO 15-11 IL TEDESCO HERZBERG Di Veroli-Herzberg 14-11 Di Veroli-Herzberg 13-11 Di Veroli-Herzberg 12-9 Di Veroli-Herzberg 10-8 Di Veroli-Herzberg 9-6 Di Veroli-Herzberg 8-5 Di Veroli-Herzberg 7-4 Di Veroli-Herzberg 6-4 Di Veroli-Herzberg 5-3 Di Veroli-Herzberg 4-2 Di Veroli-Herzberg 3-2 Di Veroli-Herzberg 1-0 MARIELLA VIALE SUPERA 15-11 LA RUSSA SMIRNOVA E SI QUALIFICA PER I 16MI DELLA SCIABOLA DONNE Visle-Smirnova 14-11, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 13-9, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 8-7, Di Veroli-Herzberg 0-0 In pedana tra poco Di Veroli contro Herzberg OTTAVI DI FINALE CONQUISTATI ANCHE DA GALASSI CHE SUOERA 15-13 IL PORTOGHESE FRAZAO AL TERMINE DI UN ALTRO MATCH DURISSIMO Galassi-Frazao 13-12, Visle-Smirnova 6-6 CUOMO SUOERA 15-9 MAKIIENKO ED È IL PRIMO A QUALIFICARSI PER GLI OTTAVI Galassi-Frazao 11-8, Cuomo-Makiienko 14-8, Visle-Smirnova 3-6 Galassi-Frazao 10-8, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 2-5 Galassi-Frazao 9-6, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 0-0 Galassi-Frazao 8-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 8-3 Galassi-Frazao 3-3, Cuomo-Makiienko 4-1 L’axzurra Spica perde 7-15 contro la georgiana Kuvaeva ed esce di scena ai 32mi Galassi-Frazao 0-0, Cuomo-Makiienko 0-1, Spica-Kuvaeva 3-9 Spica-Kuvaeva 3-8 Spica-Kuvaeva 1-4 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: en plein italiano negli ottavi della Soada. Tris azzurro nei 16mi della sciabola

