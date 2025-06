LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | Di Veroli Galassi e Cuomo negli ottavi della Soada Tris azzurro nei 16mi della sciabola

L'emozione dei Campionati Europei di scherma 2025 si vive in diretta, con Veroli protagonista tra ottavi e sedicesimi. Galassi e Cuomo si sfidano con grinta nella sciabola, mentre il nostro Davide Di Veroli conquista un incredibile passaggio agli ottavi nella spada. Rimani sintonizzato e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale: un evento ricco di suspence e talento che ci tiene col fiato sospeso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Santarelli-Rod 1-0 14.38: In pedana ora Santarelli contro il portoghese Rod DAVIDE DI VEROLI SUPERA IL TURNO E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE DELLA SPADA BATTENDO 15-11 IL TEDESCO HERZBERG Di Veroli-Herzberg 14-11 Di Veroli-Herzberg 13-11 Di Veroli-Herzberg 12-9 Di Veroli-Herzberg 10-8 Di Veroli-Herzberg 9-6 Di Veroli-Herzberg 8-5 Di Veroli-Herzberg 7-4 Di Veroli-Herzberg 6-4 Di Veroli-Herzberg 5-3 Di Veroli-Herzberg 4-2 Di Veroli-Herzberg 3-2 Di Veroli-Herzberg 1-0 MARIELLA VIALE SUPERA 15-11 LA RUSSA SMIRNOVA E SI QUALIFICA PER I 16MI DELLA SCIABOLA DONNE Visle-Smirnova 14-11, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 13-9, Di Veroli-Herzberg 0-0 Visle-Smirnova 8-7, Di Veroli-Herzberg 0-0 In pedana tra poco Di Veroli contro Herzberg OTTAVI DI FINALE CONQUISTATI ANCHE DA GALASSI CHE SUOERA 15-13 IL PORTOGHESE FRAZAO AL TERMINE DI UN ALTRO MATCH DURISSIMO Galassi-Frazao 13-12, Visle-Smirnova 6-6 CUOMO SUOERA 15-9 MAKIIENKO ED È IL PRIMO A QUALIFICARSI PER GLI OTTAVI Galassi-Frazao 11-8, Cuomo-Makiienko 14-8, Visle-Smirnova 3-6 Galassi-Frazao 10-8, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 2-5 Galassi-Frazao 9-6, Cuomo-Makiienko 13-7, Visle-Smirnova 0-0 Galassi-Frazao 8-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 12-5 Galassi-Frazao 6-6, Cuomo-Makiienko 8-3 Galassi-Frazao 3-3, Cuomo-Makiienko 4-1 L’axzurra Spica perde 7-15 contro la georgiana Kuvaeva ed esce di scena ai 32mi Galassi-Frazao 0-0, Cuomo-Makiienko 0-1, Spica-Kuvaeva 3-9 Spica-Kuvaeva 3-8 Spica-Kuvaeva 1-4 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Di Veroli, Galassi e Cuomo negli ottavi della Soada. Tris azzurro nei 16mi della sciabola

