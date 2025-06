LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | comincia la semifinale di Santarelli e Galassi

Gli Europei di scherma 2025 sono finalmente iniziati con emozioni a non finire! La semifinale tra Santarelli e Galassi sta regalando spettacolo, con un andamento incerto e scambi mozzafiato. Il pubblico è in trepidante attesa: chi prevarrà in questa battaglia di tecnica e nervi? Clicca qui per aggiornamenti live e scopri in tempo reale chi avanzerà verso la finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Santarelli-Galassi 3-3, finisce la prima manche. Grande equilibrio, al momento nessuna sembra voler imporre il proprio ritmo. Santarelli-Galassi 3-3, stoccata del pareggio Santarelli-Galassi 2-3 primo vantaggio per Matteo Santarelli-Galassi 2-2 Matteo ripristina gli equilibri dopo un ottimo scambio Santarelli-Galassi 2-1, Andrea centra la parte alta del petto. Santarelli-Galassi 1-1, risposta di Matteo Santarelli-Galassi 1-0, primo guizzo di Andrea. SANTARELLI VS GALASSI, INIZIO SEMIFINALE 18.04 Ci siamo, comincia la semifinale tra Santarelli e Galassi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: comincia la semifinale di Santarelli e Galassi

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: Santarelli in semifinale, Galassi lotta ai quarti. Out Viale nella sciabola - Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, con emozioni che si intensificano ad ogni turno. La semifinale di Santarelli e i quarti di Galassi sono al centro dell’attenzione, mentre la sfida tra Galassi e Hauri promette scintille.

