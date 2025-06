LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | comincia la finale di Galassi!

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, e la finale tra Galassi e Svichkar promette emozioni da brivido. Segui in diretta ogni mossa, ogni passo avanti e indietro, mentre gli atleti lottano con determinazione sul campo. Non perdere neanche un istante di questa sfida avvincente: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e vivi insieme a noi l’adrenalina di questa grande battaglia sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galassi-Svichkar 4-4 Bella stoccata dell’ucraino che finge il bersaglio basso e centra il corpo. Galassi-Svichkar 4-3 Colpo doppio Galassi-Svichkar 3-2 Matteooo! Anticipa bene l’azzurro! Galassi-Svichkar 2-2 si ricomincia Galassi-Svichkar 2-2 fine primo tempo. Bravo Matteo a ripristinare gli equilibri subito. Galassi-Svichkar 2-2 la mette Matteo! Rimessa dell’azzurro dopo una parata e risposta Galassi-Svichkar 1-2 colpo doppio Galassi-Svichkar 0-1 rimessa dell’ucraino Galassi-Svichkar 0-0 passa il minuto. Passività, ammonizione per entrambi Galassi-Svichkar 0-0 GALASSI VS SVICHKAR: INIZIA LA FINALE! FORZA MATTEO 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: comincia la finale di Galassi!

