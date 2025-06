LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | bene gli azzurri nelle qualificazioni della spada

Gli Europei di scherma 2025 sono in pieno fermento, e gli azzurri brillano nelle qualificazioni della spada! Matador Matteo Galassi e il talentuoso Valerio Cuomo mostrano grinta e determinazione, mentre Andrea Santarelli si conferma tra i protagonisti. La tensione cresce, le emozioni sono alle stelle: clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere ogni istante di questa avvincente competizione!

09:34 Due su due per Matteo Galassi, che supera per 5-2 il tedesco Bellmann. Terzo successo di fila per Valerio Cuomo. Il campano batte per 5-3 lo spagnolo Gonell. 09:32 Intanto anche Andrea Santarelli è tornato all'opera ed ha sbrigato la pratica Duraskovic (MNE) con un netto 5.0 chiudendo prima dei connazionali. 2 vittorie ed un KO per l'umbro. 09:29 E' in palla Davide! 5-2 per Di Veroli sull'estone e seconda vittoria su due per l'italiano. In pedana ora Valerio Cuomo e Matteo Galassi, che affrontano rispettivamente lo spagnolo Gerard Gonell ed il tedesco Lukas Bellmann.