LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | bene gli azzurri nelle qualificazioni della spada Attesa per il tabellone

Segui in tempo reale le emozionanti qualificazioni dei Campionati Europei di scherma 2025! Gli azzurri si fanno valere nella spada, mentre si avvicina l’attesa fase a eliminazione diretta. Resta con noi per aggiornamenti continui, risultati e approfondimenti su uno degli eventi più attesi della stagione. La passione, il talento e l’adrenalina sono protagonisti: scopri subito come si sta svolgendo questa straordinaria competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:54 Con la vittoria dello sloveno Golobic sul macedone Damjanoski si chiudono i gironi eliminatori. Attendiamo ora di conoscere le teste di serie ed il conseguente tabellone. A tra poco! 10:52 Dalle 12.30 la fase eliminatoria della sciabola femminile. Per le azzurre in gara Michela Battiston, Mariella Viale, Chiara Mormile e Manuela Spica. 10:48 Ultimi assalti di questa lunga fase eliminatoria. 10:44 Il belga Loyola piazza tre vittorie consecutive dopo gli inattesi iniziali 3 KO. Pericolo eliminazione probabilmente scampato per uno degli outsiders. 10:43 Completate dunque le pool che vedevano impegnati gli spadisti italiani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: bene gli azzurri nelle qualificazioni della spada. Attesa per il tabellone

In questa notizia si parla di: tabellone - diretta - scherma - europei

LIVE Cobolli-Cilic, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il veterano croato in tabellone da lucky loser - Benvenuti nella DIRETTA LIVE del match di primo turno del Roland Garros 2025, dove Flavio Cobolli sfida il veterano croato Marin Cilic, entrato nel tabellone come lucky loser.

DIRETTA LIVE - A Genova iniziano gli Europei di scherma 2025. Spazio a fioretto femminile e sciabola maschile con l'Italia che punta a fare incetta di podi sin dalla prima giornata. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell'evento Vai su Facebook

Europei Genova 2025 - La prima giornata di gare: in pedana le fiorettiste e gli sciabolatori. Dalle 17.45 diretta TV con cerimonia d'apertura (Rai2 e SkySport) / Link risultati live e video; Europei Cadetti 2025 – È subito grande Italia con 4 medaglie ad Antalya: Francesca Lentini è campionessa d’Europa di sciabola! Nella spada Niccolò Sonnessa è d’argento e Francesco Delfino di bronzo, 3° gradino del podio per Giorgia Ruta nel fioretto; Europa League, Porto-Roma ai playoff.

Scherma, a Genova gli Europei da oggi al 19. La diretta - Iniziano oggi a Genova i Campionati Europei di scherma, gare in programma fino al 19 giugno. Da msn.com