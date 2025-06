LIVE Scherma Europei 2025 in DIRETTA | argento per Galassi! In finale la spunta Svichkar

L’Italia della spada maschile conquista ancora una volta il cuore degli appassionati, portando a casa un prestigioso argento ai Campionati Europei 2025. La finale tra Galassi e Svichkar ha regalato emozioni intense, mentre il talento di Matteo, nonostante il mal di pancia, si distingue per coraggio e determinazione. Questi risultati sottolineano il valore e la passione della nostra scherma. La nostra vittoria è solo l’inizio di un percorso ricco di successi futuri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40 Galassi soddisfatto in zona mista:” Rispetto agli altri seguo di più l’istinto, magari a volte manco mi ricordo cosa ho fatto perché agisce l’istinto, mi viene quasi naturale “. 19.39 Ricordiamo che ai quarti Matteo è passato ai quarti con un mal di pancia lancinante. Questo giovane atleta ha la stoffa per diventare grande. L’Italia della spada maschile torna a casa con una medaglia d’argento ed una di bronzo, ottenuta da Andrea Santarelli 19:38 Matteo in questa finale ha mancato per due volte la possibilità di andare sul -1 nel momento più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: argento per Galassi! In finale la spunta Svichkar

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: comincia la semifinale di Santarelli e Galassi; Europei Genova 2025 - Seconda giornata di gare: in pedana la spada maschile e la sciabola femminile (dalle 18 diretta Rai2 e SkySport) / Link risultati live e video; Mondiali Giovani e Cadetti “Wuxi 2025” – È d’argento la spada di Matteo Galassi tra gli Under 20 per l’ottava medaglia italiana! Allegra Cristofoletto resta a una stoccata dal podio.

Europei di Scherma: oggi in pedana spada maschile e sciabola donne - Nella seconda giornata del campionato continentale Viale ai quarti di finale nella sciabola donne e medaglia azzurra certa nella spada maschile con il derby tra Valerio Cuomo e Andrea Santarelli. Scrive msn.com