LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | si avvicina il momento di Lombardo negli ottavi dei -73 kg

L'attesa si fa palpabile: i Mondiali di Judo 2025 sono finalmente arrivati e gli ottavi di finale promettono grandi emozioni. Tra gli incontri più attesi, spicca quello di Manuel Lombardo nei -73 kg, pronto a sfidare avversari di livello internazionale. Il momento di scoprire chi si qualificherà alle prossime fasi è ormai vicino!

13.11 Questo il tabellone dei -73 kg allineato agli ottavi di finale: Pool A POR Otari KVANTIDZE vs USA Jack YONEZUKA ITA Manuel LOMBARDO vs CZE Chusniddin KARIMOV Pool B UAE Makhmadbek MAKHMADBEKOV vs MGL Uranbayar ODGEREL SUI Nils STUMP vs FRA Joan-Benjamin GABA Pool C JPN Tatsuki ISHIHARA vs TJK Behruzi KHOJAZODA KOS Akil GJAKOVA vs BRA Daniel CARGNIN Pool D UZB Shakhram AHADOV vs SRB Bajsangur BAGAJEV AZE Rashid MAMMADALIYEV vs GEO Lasha SHAVDATUASHVILI 13.10 Ippon di Shavdatuashvili che batte Hristov dopo 3? 32? di golden score. 13.09 Vittoria per yuko per Cysique che batte Puljiz