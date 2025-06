LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | sfuma il sogno di Manuel Lombardo Ora un giapponese nella finale per il bronzo

Il mondo del judo è in fermento ai Mondiali 2025, con emozioni che tengono il pubblico col fiato sospeso. Dopo le luci della scena e le imprese di atleti straordinari, la sfida per il bronzo vede ora un rappresentante giapponese in corsa, mentre la suspense sale alle stelle. Resta aggiornato per scoprire come si concluderà questa emozionante giornata di competizioni e chi salirà sul podio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:17 Basta uno yuko all’uzbeka Aminova per superare la finlandese Salonen e strappare un pass per la finale per il bronzo. 16:13 Ippon della brasiliana Nascimento, che si qualifica alla finale per il bronzo dei -57 kg femminili. 16:11 Queste le sfide per le medaglie dei -73 kg maschili: Makhmabekov (UAE) – Bagajev (SBR) bronzo Lombardo (ITA) – Ishihara (JPN) bronzo Gaba (FRA) – Cargnin (BRA) oro 16:08 Il brasiliano Daniel Cargnin raggiunge Gaba in finale grazie ai tre shido comminati al serbo Bagajev. 16:05 Ippon Gaba. Nulla da fare. Manuel Lombardo sfiderà il giapponese Tatsuki Ishihara per conquistare la medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: sfuma il sogno di Manuel Lombardo. Ora un giapponese nella finale per il bronzo

