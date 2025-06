LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | semifinale da brividi per Lombardo contro il francese Gaba!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:32 Due shido comminati alla serba, che dovrà evitare una ulteriore sanzione altrimenti sarà hansoku make. 15:31 Ultimo quarto di finale sul tatami 1 quello tra la francese Sarah Leonie Cysique e la serba Marica Perisic. 15:28 Ippon per osaekomi della giapponese Momo Tamaoki. La nipponica batte la brasiliana Nascimento e si issa nella semifinale dei -57 kg femminili. 15:27 Sul tatami 2 arrivano due velocissimi waza-ari della georgiana Lipartelliani, che supera la finlandese Salonen ed in semifinale troverà la turkmena Pardayeva. 15:26 Ippon di Gaba! Il francese, argento a Parigi 2024, supera uno stremato Makhmabekov e tra tre incontri sfiderà Manuel Lombardo per un posto nella finalissima di questa sera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: semifinale da brividi per Lombardo contro il francese Gaba!

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming - Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare?