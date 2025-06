LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | quinto posto amaro per Lombardo

Il Mondiale di judo 2025 ha regalato emozioni intense e colpi di scena, culminando in un amaro quinto posto per Lombardo. La giornata si chiude con un’ultima sfida che tiene il pubblico col fiato sospeso. Per scoprire come sarà il finale di questa avventura, clicca qui e resta aggiornato in tempo reale: l’azione è ancora tutta da vivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59 Adesso attendiamo l’ultimo impegno della giornata. Nella finale per l’oro dei -73 kg vedremo all’opera Joan-Benjamin Gaba e Daniel Cargnin. 18.57 Waza-ari Ishihara. Lombardo scopre la guardia e si fa sorprendere dal nipponico dopo nemmeno 20?. Non arrivano medaglie da questa giornata per l’Italia. 18.56 Si va al golden score. 18.56 YUKO! YUKO! Lombardo pareggia a 6? dalla fine! 18.55 L’arbitro chiama il matĂ©, 26? alla fine. Lombardo ha bisogno di piazzare uno yuko per portare l’incontro al golden score. 18.54 Yuko siglato da Ishihara, 1? al termine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: quinto posto amaro per Lombardo

