LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via delle eliminatorie dei -73 kg

Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025, pronti a vivere ogni emozione delle eliminatorie dei 73 kg in tempo reale! Tra passione, sfide intense e momenti indimenticabili, seguite con noi l’azione che si sta scatenando sui tatami di Budapest. Restate sintonizzati per aggiornamenti continui e tutte le novità di questa giornata cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di judo 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di judo 2025. Terza giornata di competizioni sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria): dopo la doppietta di ieri del Giappone nei -52 kg e nei -66 kg è il momento di assegnare i titoli nei -57 kg e -73 kg. L’Italia si giocherà due carte da medaglia quest’oggi, entrambe nel torneo maschile. Ai nastri di partenza dei -73 kg ci saranno Manuel Lombardo e Giovanni Esposito, che proveranno ad essere grandi protagonisti di questa giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via delle eliminatorie dei -73 kg

