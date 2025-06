LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Manuel Lombardo prova a farsi strada

Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025, un evento che promette emozioni e sorprese sui tatami di Budapest. Oggi, la terza giornata si apre con il tentativo di Manuel Lombardo di conquistare una medaglia prestigiosa, mentre le gare nei -57 kg e -73 kg infiammano gli animi. Rimanete sintonizzati per non perdere nemmeno un momento di questa avvincente competizione!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di judo 2025. Terza giornata di competizioni sui tatami della LászlĂł Papp Arena di Budapest (Ungheria): dopo la doppietta di ieri del Giappone nei -52 kg e nei -66 kg è il momento di assegnare i titoli nei -57 kg e -73 kg. L'Italia si giocherĂ due carte da medaglia quest'oggi, entrambe nel torneo maschile. Ai nastri di partenza dei -73 kg ci saranno Manuel Lombardo e Giovanni Esposito, che proveranno ad essere grandi protagonisti di questa giornata.

