LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Lombardo sogna in grande nei -73 kg

Vivi l’emozione dei Mondiali di Judo 2025 in diretta: lombardo sogna in grande nei 73 kg! Segui ogni istante, dagli ippon spettacolari alle sfide decise ai golden score. Resta aggiornato e immergiti nel cuore di questa emozionante competizione. Clicca qui per non perdere neanche un colpo e vivere la magia del judo dal vivo!

13.00 Ippon di Momo Tamaoki che batte Binta Ndiaye ed avanza agli ottavi di finale. 12.59 Dopo 1? 20? di golden score arriva il waza-ari di Mammadaliyev che estromette dal torneo Naguchev, giustiziere all'esordio di Giovanni Esposito 12.57 Golden score tra Mammadaliyev e Naguchev. L'azero ha all'attivo uno shido, l'arabo due 12.56 Ippon di Yu-Chieh Yang che negli ottavi affronterà Nascimento 12.54 ELIMINATA MIMI HUH!! La campionessa del mondo viene sconfitta all'esordio da Shirlen Nascimento 12.52 Cancellato lo yuko di Nascimento che rimane avanti di un waza-ari

