LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Lombardo sconfitto nella finale per il bronzo

Segui in diretta i Mondiali di judo 2025, un evento carico di emozioni e sfide epiche! Dalla vittoria di Gaba con un magistrale Waza-ari al trionfo del transalpino che conquista il suo primo titolo iridato, ogni momento è da non perdere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.12 Waza-ari di Gaba! Il transalpino conquista per la prima volta il titolo iridato. 19.11 Torna sul tatami Cargnin dopo essersi fatto medicare per fasciarsi il capo. Inizia il golden score. 19.09 Si va al golden score. 19.08 1? allo scadere. 19.06 Rischia di subire un attacco vincente Cargnin, il brasiliano afferra la gamba dell’avversario con la mano e “spende” una sanzione. 19.05 Sanzione per Gaba. 19.05 2? allo scadere. 19.03 Inizia la finale. 19.02 Entrano sul tatami i due atleti. 18.59 Adesso attendiamo l’ultimo impegno della giornata. Nella finale per l’oro dei -73 kg vedremo all’opera Joan-Benjamin Gaba e Daniel Cargnin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Lombardo sconfitto nella finale per il bronzo

