LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Lombardo non delude all’esordio ed ora sogna in grande

Il mondiale di judo 2025 sta regalando emozioni indimenticabili, e il talento lombardo non delude le aspettative. Dopo un esordio entusiasmante, il nostro atleta sogna in grande, dimostrando determinazione e abilità su ogni tatami. Restate con noi per vivere ogni momento di questa straordinaria avventura e scoprire come si sviluppa il cammino verso la gloria!

12.23 Due shido per Ruebo, uno per Karimov. Questo il tabellino dopo due minuti di incontro 12.21 Lombardo avanza agli ottavi di finale dove affronterà il vincente di Ruebo-Karimov. Ricordiamo che in questa sezione di tabellone c'è stata la sorprendente eliminazione di Heydarov, numero uno del mondo 12.20 VITTORIA!!! Lombardo si difende bene sugli ultimi attacchi del coreano ed avanza agli ottavi di finale. 12.18 Waza-ariiii!! Lombardo evita l'attacco di Bae e contrattacca sorprendendo il coreano. Inizialmente l'arbitro aveva segnalato ippon salvo poi modificare la propria decisione

