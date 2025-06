LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Lombardo avanza agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 VITTORIA!!! Lombardo si difende bene sugli ultimi attacchi del coreano ed avanza agli ottavi di finale. 12.18 Waza-ariiii!! Lombardo evita l’attacco di Bae e contrattacca sorprendendo il coreano. Inizialmente l’arbitro aveva segnalato ippon salvo poi modificare la propria decisione 12.17 Secondo shido per Lombardo quando mancano 2? 10? al termine del tempo regolamentare 12.16 Arriva uno shido sia per Lombardo che per Bae con il coreano che sale a quota 2 12.16 Shido per passività per Bae. 12.13 È il momento di Manuel Lombardo! L’azzurro affronta Donghyun Bae nei sedicesimi dei -73 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Lombardo avanza agli ottavi

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Manuel Lombardo prova a farsi strada

