LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | l’Italia si affida a Lombardo ed Esposito

Benvenuti alla emozionante terza giornata dei Mondiali di Judo 2025, live dalla splendida Budapest! Dopo la doppietta del Giappone ieri, l’Italia si affida a Lombardo ed Esposito per conquistare nuove medaglie sui tatami della László Papp Arena. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite con entusiasmo come si svilupperanno le sfide di oggi, dove ogni momento può fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di judo 2025. Terza giornata di competizioni sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria): dopo la doppietta di ieri del Giappone nei -52 kg e nei -66 kg è il momento di assegnare i titoli nei -57 kg e -73 kg. L’Italia si giocherà due carte da medaglia quest’oggi, entrambe nel torneo maschile. Ai nastri di partenza dei -73 kg ci saranno Manuel Lombardo e Giovanni Esposito, che proveranno ad essere grandi protagonisti di questa giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si affida a Lombardo ed Esposito

In questa notizia si parla di: diretta - judo - mondiali - italia

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Assunta Scutto, Carlino per stupire - Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, il palcoscenico internazionale dove talento e passione si sfidano senza sosta.

DIRETTA LIVE - Prima giornata dei Mondiali di judo. A Budapest si parte con i -48 kg femminili ed i -60 kg maschili. L'Italia cala l'asso Assunta Scutto. Andrea Carlino per stupire Vai su Facebook

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Giuffrida si ferma agli ottavi, giornata amara per gli azzurri; Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; Mondiali Judo, subito le prime medaglie per l'Italia, il calendario e il programma.

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming

Riporta informazione.it: Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare?