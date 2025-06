LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia la fase eliminatoria dei -73 kg attesa per Giovanni Esposito

Sei pronto a vivere l’emozione dei Mondiali di Judo 2025? La fase eliminatoria dei 73 kg è al centro dell’attenzione, con Giovanni Esposito in attesa di grande successo. Resta aggiornato in tempo reale sui match più entusiasmanti e scopri chi si sta preparando a conquistare il podio. Clicca qui per non perdere neanche un momento di questa sfida epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.37 Waza-ari per Cargnini che sfiora l’ippon. Il tedesco è bravo a limitare i danni e provare subito a contrattaccare con il lavoro a terra 11.36 Secondo shido per Stodolski che a 53? dal termine del tempo regolamentare è spalle al muro 11.35 Sul tatami 2 ora è il momento di Cargnin contro Wandtke. 11.34 Ippon di Khojazoda!! L’atleta del Tagikistan accelera improvvisamente e sorprende l’avversario, privandolo degli appoggi e mettendo fine all’incontro 11.33 Shido per Kumar a 94? dal termine del tempo regolamentare. 11.33 Shido per Stodolski nell’incontro con Jano Ruebo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la fase eliminatoria dei -73 kg, attesa per Giovanni Esposito

In questa notizia si parla di: diretta - judo - mondiali - inizia

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Assunta Scutto, Carlino per stupire - Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, il palcoscenico internazionale dove talento e passione si sfidano senza sosta.

DIRETTA LIVE - Prima giornata dei Mondiali di judo. A Budapest si parte con i -48 kg femminili ed i -60 kg maschili. L'Italia cala l'asso Assunta Scutto. Andrea Carlino per stupire Vai su Facebook

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE! Bellandi surclassa Lanir: è medaglia d'oro! La quinta nella storia italiana; Diretta Rai Sport Sabato 26 Aprile 2025 - Atletica Diamond League Xiamen, Judo Europei.

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming - Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare? Scrive informazione.it