LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | inizia il final block

Preparati a vivere l’emozione dei Mondiali di Judo 2025, con la diretta aggiornata in tempo reale! Dalle prime battute alle ultime tecniche sul tatami, ogni momento è un’occasione per tifare i nostri campioni. La competizione si infiamma e ogni peso, ogni mossa conta: restate con noi per non perdere nemmeno un istante di questa straordinaria sfida mondiale. La passione del judo continua…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10 Adesso sul tatami vedremo in azione l’uzbeka Shukurjon Aminova e la francese Sarah Cysique. 18.09 Nascimento va a segno col waza-ari e si riprende ciò che le avevano tolto. Medaglia di bronzo per l’atleta verdeoro. 18.07 Arriva lo yuko per Nascimento, ma al video review i giudici tolgono l’attacco alla brasiliana e assegnano uno shido per aver appoggiato il braccio durante la risoluzione. Si va al golden score. 18.07 Arriva la seconda sanzione per Pardayeva. 18.06 Anche la brasiliana si becca uno shido, 1? alla conclusione. 18.04 Arriva nuovamente la sanzione per l’asiatica, 2? alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia il final block

In questa notizia si parla di: diretta - judo - mondiali - inizia

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Assunta Scutto, Carlino per stupire - Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, il palcoscenico internazionale dove talento e passione si sfidano senza sosta.

DIRETTA LIVE - Odette Giuffrida prova a difendere il titolo iridato nei -52 kg, Elios Manzi e Matteo Piras vogliono stupire nei -66 kg. Seguiamo insieme la fase eliminatoria della seconda giornata dei Mondiali di judo 2025. Vai su Facebook

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE! Bellandi surclassa Lanir: è medaglia d'oro! La quinta nella storia italiana; Mondiali di Judo 2024: programma, italiani in gara, dove vedere in Diretta tv e streaming.

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming - Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare? Da informazione.it