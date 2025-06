LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | Esposito fuori all’esordio attesa per Lombardo

Il mondo del judo si accende con i Mondiali 2025, trasmessi in diretta, tra sorprese e grandi sfide. L'esordio di Esposito si interrompe, mentre l'attesa cresce per Lombardo, pronto a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Ippon di Toprak che batte Yeung ed avanza al secondo turno dove affronterà Seija Ballhaus 11.59 Ippon di Ndiaye che vince l’unico incontro di primo turno della parte alta del tabellone. Sul tatami 1 ora iniziano i sedicesimi dei -73 kg con Heydarov vs Kvantidze. 11.58 Questo il tabellone dei -73 kg allineato ai sedicesimi di finale: Pool A AZE Hidayat HEYDAROV vs POR Otari KVANTIDZE IRL Joshua GREEN vs USA Jack YONEZUKA ITA Manuel LOMBARDO vs KOR Donghyun BAE GER Jano RUEBO vs CZE Chusniddin KARIMOV Pool B UAE Makhmadbek MAKHMADBEKOV vs THA Masayuki TERADA MGL Uranbayar ODGEREL vs MAR Hassan DOUKKALI TJK Abubakr SHEROV vs SUI Nils STUMP FRA Joan-Benjamin GABA vs KAZ Yesset KUANOV Pool C JPN Tatsuki ISHIHARA vs GAM Faye NJIE TJK Behruzi KHOJAZODA vs TUN Aleddine BEN CHALBI KOS Akil GJAKOVA vs ROU Ioan DZITAC BRA Daniel CARGNIN vs MNE Jahja NURKOVIC Pool D UZB Shakhram AHADOV vs MGL Ankhzaya LAVJARGAL SRB Bajsangur BAGAJEV vs TUR Bilal CILOGLU AZE Rashid MAMMADALIYEV vs UAE Kazbek NAGUCHEV GEO Lasha SHAVDATUASHVILI vs BUL Mark HRISTOV 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Esposito fuori all’esordio, attesa per Lombardo

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Assunta Scutto, Carlino per stupire - Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, il palcoscenico internazionale dove talento e passione si sfidano senza sosta.

