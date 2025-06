LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | concluse le finali dei -57 kg femminili fra poco c’è Lombardo

Le emozioni dei Mondiali di Judo 2025 sono ancora le protagoniste, con le finali dei -57 kg femminili pronte a scrivere un nuovo capitolo di gloria. La tensione è alle stelle mentre gli atleti si preparano sul tatami, e i fan di tutto il mondo non vedono l'ora di scoprire chi salirà sul podio. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale: la sfida promette di essere epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.32 Ippon Liparteliani! Incontro magistrale quello disputato dalla georgiana, sconfitta nettamente Tamaoki e medaglia d’oro per la caucasica. 18.31 2? allo scadere. 18.30 Tamaoki prova ad immobilizzare l’avversaria, brava la georgiana a divincolarsi. 18.30 Waza-ari di Liparteliani! 18.29 SI PARTE! 18.27 Entrano sul tatami le due finaliste. 18.24 Adesso l’attesa si sposta sulla finale per l’oro dei -57 kg. Si sfideranno la giapponese Momo Tamaoki e la georgiana Eteri Liparteliani. 18.22 Arriva lo yuko per Cysique. L’esperta francese si va a prendere la medaglia di bronzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: concluse le finali dei -57 kg femminili, fra poco c’è Lombardo

In questa notizia si parla di: diretta - judo - mondiali - concluse

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Assunta Scutto, Carlino per stupire - Benvenuti alla diretta live dei Mondiali di Judo 2025 a Budapest, il palcoscenico internazionale dove talento e passione si sfidano senza sosta.

Deplano-Razzetti in finale. Ginnastica, D'Amato 4^; Quadarella record italiano ma 4^ negli 800 sl; Diretta Rai Sport Sabato 26 Aprile 2025 - Atletica Diamond League Xiamen, Judo Europei.

Mondiali di Judo 2025: programma, convocati Italia, orari e dove vedere in diretta tv e streaming - Mondiali di judo 2025: oltre 500 judoka per 15 titoli mondiali Gli eventi di judo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vi hanno fatto sognare? informazione.it scrive