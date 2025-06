LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | brivido Lombardo! Rischia l’eliminazione poi ribalta tutto ed è ai quarti!

Sei pronto a vivere l’emozione dei Mondiali di Judo 2025 in diretta? Tra colpi di scena, riemergere incredibili e match mozzafiato, il nostro live ti porta passo dopo passo nel cuore dell’azione. Dalle imprese lombarde alle sfide internazionali, ogni istante conta. Resta con noi e scopri come i protagonisti rischiano tutto per conquistare la gloria. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un attimo di questa emozionante avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 Un minuto al termine e finora un solo shido per il transalpino. 13:59 Spazio ora all’ultimo ottavo dei -73 kg maschili. Sul tatami 1 lo svizzero Nils Stump ed il francese Joan-Benjamin Gaba. 13:56 Yuko decisivo al golden score che proietta ai quarti Makhmadbekov. 13:54 Equilibrato l’ottavo tra l’emiratino Makhmadbekov ed il mongolo Odgerel. Ancora nessuna tecnica messa a segno dai due judoka. 13:51 Tra 6 incontri sul tatami 1 l’azzurro sfiderà il portoghese Otari Kvantidze per un posto in semifinale. 13:48 IPPON! IPPON! IPPON! Manuel Lombardo rimonta ed approda ai quarti di finale! 13:46 WAZA-ARI LOMBARDOOOO! Con la forza della disperazione Manuel ribalta l’avversario a 16 secondi dal termine! 13:44 Altro yuko di Karimov. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: brivido Lombardo! Rischia l’eliminazione, poi ribalta tutto ed è ai quarti!

