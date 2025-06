LIVE Judo Mondiali 2025 in DIRETTA | alle 18.00 il via del final block Lombardo per il bronzo nei -73 kg

Benvenuti alla grande giornata dei Mondiali di Judo 2025! Alle 18:00, inizia il tanto atteso final block lombardo, con Manuel Lombardo pronto a sfidare i migliori per conquistare il bronzo nei 73 kg. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’emozione è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.45 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di judo 2025. 16:25 Si chiude per il momento la nostra DIRETTA LIVE. Appuntamento poco prima delle 18.00 per il final block in cui Manuel Lombardo lotterà per il bronzo. 16:25 Di seguito le finali dei -57 kg femminili: Nascimento (BRA) – Pardayeva (TKM) bronzo Aminova (UZB) – Cysique (FRA) bronzo Tamaoki (JPN) – Lipartelliani (GEO) oro 16:23 C'è anche l'ippon di Eteri Lipartelliani! La georgiana raggiunte la giapponese superando la turkmena Pardayeva.

