LIVE Italia-Argentina 3-1 Nations League volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri vincono la battaglia con i sudamericani!

Vivi l'emozione della sfida tra Italia e Argentina nella Nations League di volley 2025, un duello intenso che ha visto gli azzurri conquistare una vittoria netta per 3-1. La battaglia in campo è stata spettacolare, con protagonisti di alto livello e un pubblico in delirio. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri come gli azzurri continuano a scrivere la loro storia nel volley internazionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.22: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime sfide di volley e buona serata! 19.21: In casa Italia 21 punti per Porro, 16 per Bottolo, 14 per Rychlicki e 11 per Gargiulo che ha disputato un’ottima prima settimana di VNL. In casa Argentina 18 punti per Koukartsev, 17 per Loser, 16 per Vicentin, 13 per Palonsky 19.20: Porro probabilmente è stato il match winner per gli azzurri ma buona anche la prova di Rychlicki subentrato nel secondo set a Romanò e importantissimo nelle fasi decisive dei set in attacco e in battuta. Bravi gli azzurri, col muro e la difesa a togliere sicurezze agli avversari e a conquistare una vittoria di grande spessore ed importanza 19. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Argentina 3-1, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri vincono la battaglia con i sudamericani!

In questa notizia si parla di: italia - argentina - volley - diretta

Tecnologia, asse tra Italia e Argentina: via al Premio Binazionale all’Innovazione - La tecnologia diventa ponte tra Italia e Argentina con la prima edizione del Premio Binazionale all’Innovazione.

Domani alle 17 Italia-Argentina chiuderà la pool 1 in Canada? LA NEWS: https://www.federvolley.it/node/130881 ?L’INTERVISTA A BOTTOLO: https://youtu.be/FwLEZVzyGCE #LaNazionale Vai su Facebook

LIVE Italia-Argentina, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri non possono più sbagliare, ma la partita è complessa; Pallavolo, Argentina-Italia: dove vedere la gara in diretta tv e streaming | Volleyball Nations League; Diretta Italia Argentina/ Streaming video tv: sipario sulla Week 1 (VNL 2025, oggi 15 giugno).

Diretta Italia Argentina/ Streaming video tv: sipario sulla Week 1 (VNL 2025, oggi 15 giugno) - Diretta Italia Argentina streaming video tv oggi domenica 15 giugno: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 di volley maschile. Si legge su ilsussidiario.net