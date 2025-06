LIVE Italia-Argentina 1-0 Nations League volley 2025 in DIRETTA | sudamericani avanti nel secondo set 6-12

L’Italia si confronta con l’Argentina nella sfida di volley valida per la Nations League 2025. Dopo un primo set combattuto, i sudamericani si sono presi il secondo con un parziale di 12-6, lasciando tutti con il fiato sospeso. La partita è una vera montagna russa di emozioni e colpi decisivi. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e scoprite come evolverà questa sfida imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-13 Errore al servizio Argentina 6-13 Out la diagonale di Romanò. L’Italia ha improvvisamente spento la luce. 6-12 Attacco vincente sulle mani del muro di Kukartsev da zona 2 6-11 Mano out Kukartsev 6-10 Muro di Loser su un Romanò poco incisivo 6-9 Diagonale di Palonsky da zona 4 6-8 Out il primo tempo di Loser 5-8 Vincente Bottolo da zona 4 4-8 Diagonale stretta di Palonsky da zona 4 4-7 Diagonale stretta di Palonsky da zona 4 4-6 Parallela di Kukartsev da seconda linea 4-5 Errore al servizio Vicentin 3-5 Sule mani del muro l’attacco di Vicentin da zona 4 3-4 La pipe di Bottolo a chiudere un’azione lunghissima! 2-4 Errore al servizio Italia 2-3 Diagonale vincente di Porro da zona 4 1-3 Primo tempo Loser 1-2 Pallonetto di Bottolo da zona 4 0-2 La slash di Loser 0-1 Mano out Palonsky in pipe La qualità dell’attacco ha fatto la differenza nel primo set, 48% per l’Italia, 38% per l’Argentina che pure ha ricevuto meglio degli azzurri 25-23 Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòò! Ricezione problematica per l’italia, Giannelli sistema il pallone in qualche modo per l’opposto azzurro che da zona 2 trova un angolo eccezionale in diagonale e porta l’Italia avanti 1-0 24-23 Primo tempo Loser 24-22 Murooooooooooooooooooooo Porrooooooooooooooooooooooooooooooooo 23-22 Primo tempo Anzani 22-22 Out Porro da zona 4 22-21 Errore al servizio Italia 22-20 Errore al servizio Argentina 21-20 Mano out Vicentin in pipe 21-19 Vincente Romanò da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it