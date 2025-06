LIVE GP Canada F1 | alle 20 il via Russell in pole davanti a Max Le Ferrari inseguono

Alle 20, il grande spettacolo della F1 live in Canada prende vita: Russell in pole davanti a Max, con le Ferrari che inseguono da vicino. Una prima fila senza McLaren, con Piastri terzo e Norris settimo, mentre Hamilton si posiziona quinto, davanti a Leclerc ottavo. Tra sorprese e sfide emozionanti, spicca il brillante quarto posto di Kimi Antonelli, pronto a sorprendere ancora di più. La corsa è appena iniziata!

Prima fila senza McLaren, con Piastri 3° e Norris solo 7°. Hamilton, quinto, precede Leclerc, ottavo. Ottimo quarto posto per Kimi Antonelli.

LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: erroraccio di Leclerc, Ferrari danneggiata. Russell comanda - Benvenuti alla nostra appassionante copertura live del GP di Canada 2025 di F1! Tra emozionanti sorpassi, errori clamorosi e strategie audaci, il circuito di Montreal si anima sotto i riflettori.

