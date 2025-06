LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | subito Italia al comando attesa per Finn!

Segui in tempo reale il Giro d’Italia NextGen 2025, la corsa dei giovani talenti che infiamma le strade italiane. Oggi, l’attenzione è tutta su Simone Zanini e Lorenzo Nespoli, protagonisti di una tappa emozionante! La battaglia è aperta e ogni secondo conta: clicca qui per aggiornamenti live e non perdere nemmeno un minuto di questa avvincente sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 Ha appena preso il via Simone Zanini (AQD). 12:37 Il belga Matteo Vanhuffel viaggia verso la conclusione, potrebbe avvicinarsi a Nespoli. 12:35 Attenzione a Roberts (Groupama) che è davanti a metà prova. 12:34 In pista anche Riccardo Fabbro. 12:32 Concludono la prova con un tempo maggiore di Nespoli i corridori azzurri Zancanella e Conforti. 12:30 Lorenzo Nespoli chiude in 9:44 con una media di 51.7kmh! 12:29 Intanto vediamo che l’arrivo è veramente complicato, c’è una curva a circa 90 gradi molto difficile da affrontare. Se quindi il percorso è totalmente pianeggiante, l’ultimo chilometro dovrà essere affrontato con la massima attenzione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: subito Italia al comando, attesa per Finn!

In questa notizia si parla di: italia - diretta - giro - nextgen

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Ecco i corridori e come vedere ogni giorno il Giro d'Italia Next Gen! Da seguire, Finn, Widar, Nordhagen… Link nel primo commento! Foto La Presse. Vai su Facebook

Percorso e Borsino dei Favoriti Giro Next Gen 2025; Giro Next Gen: elenco iscritti e dove vederlo in TV; Giro Next Gen – Maglie ufficiali ed elenco iscritti.

Giro Next Gen, al via oggi da Rho: l'Italia sogna con il 2006 Finn - Scatta la corsa per Under 23: il 18enne della Bora tra i più attesi. Lo riporta gazzetta.it