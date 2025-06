LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Schwarzbacher prima maglia rosa Finn guadagna qualche secondo su Widar

Il Giro d’Italia NextGen 2025 sta regalando emozioni ad ogni tappa, e quella di oggi non fa eccezione. La crono di Rho ha visto protagonisti atleti pronti a sfidarsi fino all’ultimo secondo, con Schwarzbacher che si veste di rosa e Finn che sorprende tutti facendo meglio del campione in carica. La lotta per la maglia rosa infiamma il racconto di questa corsa entusiasmante: scopriamo insieme cosa è successo in questa tappa decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:19 Classifica finale Cronometro RHO-RHO Matthias Schwarzbacher (UAE) 9:17. Matisse Van Kerkhove (VLD) +0:01. Callum Thornley (RBC) +0:03. Albert Withen Philipsen (LTF) +0:06. Jorgen Nordhagen (VLD) +0:07. Adam Rafferty (HBG) +0:07. 15:18 Molto bene Lorenzo Finn che a sorpresa fa meglio del campione in carica Jarno Widar, che ha avuto qualche problema in partenza con il casco. L’azzurro chiude in 17^ posizione a +0:15 da Schwarzbacher. 15:17 In lacrime Matthias Schwarzbacher (UAE) che ha vinto la prima gara del Giro NextGen 2025 e indosserà quindi domani la prima maglia rosa della 48^ rassegna Under 23. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Schwarzbacher prima maglia rosa, Finn guadagna qualche secondo su Widar

