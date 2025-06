LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la crono di Rho attesa per Finn

Immergiti nell’azione frenetica della tappa di oggi del Giro d’Italia NextGen 2025, con la cronometro di Rho che tiene tutti col fiato sospeso. I ciclisti danno il massimo sotto il caldo afoso di Milano, mentre gli appassionati attendono con trepidazione le performance di stelle come Finn. Segui in diretta aggiornamenti e scopri chi si aggiudicherà questa sfida contro il tempo: non perdere neanche un secondo!

12:48 Caldo afoso a Milano, frazione Rho. Temperatura di 32°. 12:47 Chiude Simone Zanini (AQD) con un ritardo di 0:23 da Roberts. 12:46 Il britannico Wiggins, figlio d'arte, della Hagens Berman Jayco chiude la sua prova a 0:02 da Roberts. 12:44 Chiude l'iberico Pau Martì (Israel) a +0:18 da Roberts ed è quarto dietro a Nespoli. Potrà essere uomo di classifica. 12:43 Roberts (Groupama) guida quindi con il tempo di 9:28, secondo momentaneo Antoine de l'Hote con 0:02 di ritardo. Terzo Nespoli. 12:42 Sta per chiudere Roberts (AUS), che probabilmente toglierà Nespoli dalla leadership provvisoria.

