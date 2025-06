LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | iniziata la 48^ edizione quando parte Finn

Benvenuti alla cronaca live della 48ª edizione del Giro d'Italia Next Gen 2025, un evento che appassiona appassionati e tifosi di ciclismo di tutto il mondo. Oggi, la tappa promette emozioni e sfide epiche, con protagonisti di talento pronti a lasciare il segno. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutti i dettagli sulla gara di oggi, perché ogni secondo conta in questa corsa verso la gloria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:22 In pista Lorenzo Nespoli (MBH) INIZIATA LA PROVA A CRONOMETRO! 12:16 Ancora 5? e si parte! Sono 325 i corridori iscritti alla manifestazione italiana. 12:12 Come da tradizione vuole, l’ultimo corridore a partire oggi sarà il campione in carica Jarno Widar (Lotto DT). 12:10 Lorenzo FINN (BORA) aprirà la sua prova a cronometro alle ore 14:08! 12:07 Cliccando QUI potete scorrere la start list del 48° Giro d’Italia NextGen. 12:05 Il primo corridore al via sarà Lorenzo Nespoli, della MBH. L’attenzione è tutta riposta sul giovane azzurro Lorenzo Finn che dovrà però difendersi nelle cronometro di oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la 48^ edizione, quando parte Finn

