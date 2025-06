LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | guida Schwarzbacher bene Finn

Benvenuti alla diretta del Giro d’Italia NextGen 2025, un evento che promette emozioni e imprese straordinarie! Oggi scopriremo chi salirà sul podio di questa tappa cruciale, con protagonisti come Schwarzbacher, Finn, e i giovani talenti pronti a lasciare il segno. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale, commenti esclusivi e analisi approfondite. La sfida è aperta: chi sarà il protagonista di questa giornata memorabile? Non perdere neanche un attimo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Meno di 30? alla partenza di Jarno Widar, campione in carica. 14:41 Ottima prova di Alessandro Borgo (BVD) che chiude a +0:17 appena dietro a Finn e in 19^ posizione provvisoria! 14:38 Sta per chiudere Alessandro Borgo (BVD) che potrebbe anche chiudere nelle prime venti posizioni. 14:36 Situazione cristallizzata all’arrivo. Guida Schwarzbacher (UAE) su Philipsen (LDT) e Rafferty (Jayco) 14:34 Chiude il fratello d’arte Kristoff, norvegese che fa peggio di Finn e Giaimi. 14:31 Chiude il tedesco in 8^ posizione con 0:12 di ritardo da Schwarzbacher. Scalano in 15^ e 16^ Giaimi e Finn. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: guida Schwarzbacher, bene Finn

GIRO NEXT GEN: UNA STARTLIST RICCA DI STELLE E IL POKERISSIMO DELLA TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL. L’ELENCO DEGLI ISCRITTI E DOVE SEGUIRE LA CORSA Ufficiali i 165 protagonisti che da domani si daranno battaglia nella cors Vai su Facebook

A REGGIO CALABRIA COLNAGHI PRECEDE DAVIDE BAIS E FINN; Mondiali ciclismo 2024 Zurigo: programma, date e dove vederli in diretta; Mondiali di ciclismo – la guida a Zurigo 2024.

Giro d’Italia Next Gen: Finn e Widar tra i favoriti, diretta su Discovery, differita Rai - Al via da Rho si presenteranno i più promettenti talenti della categoria under 23, tra cui il campione del mondo juniores Lorenzo Finn e il vincitore della scorsa edizione del Giro, il belga Jarno ... Come scrive it.blastingnews.com