LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | guida Schwarzbacher bene Finn Giaimi per il podio!

Oggi il Giro d’Italia NextGen 2025 regala emozioni mozzafiato con i protagonisti che combattono per il podio in una tappa cruciale. Schwarzbacher guida con determinazione, mentre gli azzurri come Giaimi sono pronti a sorprendere. La battaglia si fa sempre più serrata: chi conquisterà il traguardo prima di tutti? Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni secondo può fare la differenza!

Ultimo km per lui! 14:26 Azzurro in corsa per il podio, serve però arrivare sotto i 0:06 all'arrivo! 14:24 Passa all'intermedio Giaimi (UAE) con 0:04 di ritardo da Schwarzbacher. 14:21 È in pista Luca Giaimi! L'azzurro della UAE può fare bene oggi. 14:20 Schwarzbacher ha la vittoria in tasca. C'è però grande attesa per Jarno Widar, che prenderà il via alle 15:04. 14:18 Per quanto riguarda la predisposizione alle prove a cronometro di Lorenzo Finn, sicuramente c'è del margine di miglioramento. Il fatto però che quest'oggi in una prova quasi totalmente pianeggiante paghi meno di 10? da specialisti della disciplina, lascia ben sperare.