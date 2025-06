LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | guida Roberts sempre meno a Lorenzo Finn

Segui in tempo reale l’emozionante tappa di oggi del Giro d’Italia NextGen 2025, un evento che tiene con il fiato sospeso appassionati e tifosi. Dalle prime partenze ai sorpassi decisivi, ogni secondo conta in questa battaglia spettacolare tra giovani talenti. Non perdere nemmeno un aggiornamento: clicca qui e immergiti nel cuore dell’azione, perché la corsa è ancora tutta da scrivere e ogni pedalata può fare la differenza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:58 Partito Filippo Turconi (VBF). 12:56 Metà gara per Taillieu (LOD), al primo rilevamento è davanti di un’incollatura. 12:55 Tobias Mueller (WNR) è 4° all’arrivo con 0:11 di ritardo da Roberts, davanti a Nespoli che ora è 6°. 12:54 Partito uno dei favoriti: il belga Aldo Tallieu (LOD). 12.52 Il francese Fabries (+0:17) chiude in 6^ posizione a un secondino di ritardo da Nespoli che resiste 5°. 12:50 Miglior azzurro al traguardo Lorenzo Nespoli, a +0:16 e in quinta posizione provvisoria. 12:48 Caldo afoso a Milano, frazione Rho. Temperatura di 32°. 12:47 Chiude Simone Zanini (AQD) con un ritardo di 0:23 da Roberts. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: guida Roberts, sempre meno a Lorenzo Finn

In questa notizia si parla di: roberts - diretta - giro - italia

Faces of the end of the Giro and a special encounter ? Facce da fine Giro e un incontro speciale ? LaPresse #GirodItalia | Roma Capitale Vai su Facebook

GP Aragon: rivivi tutte le emozioni della gara dal Motorland; GP Italia, rivivi le gare di Moto3 e Moto2; Fiorentina-The New Saints 2-0, triplice fischio al Franchi / RIVIVI LA DIRETTA.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Olav Kooij vince la 21^ tappa, Simon Yates trionfa in rosa (1 giugno) - Diretta Giro d’Italia 2025, classifica: giornata perfetta per la Visma, che vince la 21^ tappa con Olav Kooij e la corsa rosa con Simon Yates. Segnala ilsussidiario.net