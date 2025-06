LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Finn deve difendersi nella cronometro di Rho

Benvenuti alla diretta live del Giro d’Italia NextGen 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di ciclismo under 23! Oggi si sfideranno i giovani talenti nella cronometro di Rho, una prova decisiva per piazzamenti e fiducia. Finn deve difendersi e mettere in mostra il suo talento. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa entusiasmante tappa inaugurale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa inaugurale del Giro d’Italia NextGen 2025, che offre agli appassionati di ciclismo la prova a cronometro totalmente pianeggiante di Rho, località limitrofa di Milano. Si apre la corsa a tappe riservata agli Under 23 che si disputerà da domenica 15 a domenica 22 giugno lungo le strade del Bel Paese, che hanno appena finito di ospitare il 105° Giro d’Italia. I due grandi nomi della categoria dovrebbero dare vita a un intenso testa a testa per la conquista della maglia rosa e per salire sul gradino più alto del podio al termine di otto tappe che si preannunciano molto avvincenti e combattute. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Finn deve difendersi nella cronometro di Rho

In questa notizia si parla di: giro - italia - diretta - nextgen

Giro d’Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell’Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

Ecco i corridori e come vedere ogni giorno il Giro d'Italia Next Gen! Da seguire, Finn, Widar, Nordhagen… Link nel primo commento! Foto La Presse. Vai su Facebook

Giro d'Italia (@giroditalia) Vai su X

Giro Next Gen: elenco iscritti e dove vederlo in TV; Giro Next Gen – Maglie ufficiali ed elenco iscritti; Team Hopplà al Giro d’Italia Next Gen: Lorello guida con successo.

Giro d’Italia Next Gen: Finn e Widar tra i favoriti, diretta su Discovery, differita Rai

it.blastingnews.com scrive: Al via da Rho si presenteranno i più promettenti talenti della categoria under 23, tra cui il campione del mondo juniores Lorenzo Finn e il vincitore della scorsa edizione del Giro, il belga Jarno ...