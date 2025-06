LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | fa il vuoto Schwarzbacher partito Lorenzo FINN!

Segui in tempo reale l’azione mozzafiato del Giro d’Italia NextGen 2025, con aggiornamenti esclusivi sulla tappa di oggi. Tra sorpassi spettacolari e strategie di alta classifica, il percorso si infiamma: chi dominerà questa sfida? Continua a leggere per scoprire ogni dettaglio e vivere l’emozione del ciclismo giovanile più appassionante dell’anno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 Due minuti di cronometro per Finn, ne mancano circa 3? al passaggio dall'intermedio. 14:07 Il giovane della Red Bull Bora è uno dei favoriti per vincere il Giro NextGen. 14:06 PARTITO! Lorenzo FINN! 14:03 Chiude il belga della Soudal Quick Step con 0:21 di ritardo, è 18°. 14:01 A breve Soenens all'arrivo, pericoloso per la top 10 provvisoria. 13:59 Ha quindi scavato un solco, seppur di 6?, Schwarzbacher quando mancano meno di 10? all'attesissima partenza di Lorenzo FINN! 13:57 Matthias Schwarzbacher (UAE) fa segnate un clamoroso 9:17 e infligge 0:06 a Philipsen.

