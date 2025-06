LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | fa il vuoto Schwarzbacher a breve Finn!

Segui in diretta il Giro d’Italia NextGen 2025, un emozionante spettacolo di resistenza e strategia. Oggi, Schwarzbacher si distingue con un sorprendente scatto, aprendo un vuoto importante sulla concorrenza. La tensione cresce mentre i giovani talenti si sfidano per la gloria: chi dominerà l’ultima tappa? Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri come si concluderà questa coinvolgente corsa. La sfida finale è alle porte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 A breve Soenens all'arrivo, pericoloso per la top 10 provvisoria. 13:59 Ha quindi scavato un solco, seppur di 6?, Schwarzbacher quando mancano meno di 10? all'attesissima partenza di Lorenzo FINN! 13:57 Matthias Schwarzbacher (UAE) fa segnate un clamoroso 9:17 e infligge 0:06 a Philipsen. Scava quindi un solco lo slovacco! 13:56 Nordhagen fa segnare il secondo tempo! L'ex sciatore di fondo ha 0:01 di ritardo ed è ex-aequo con Rafferty! Gran prova per lui. 13:55 Partito Viktor Soenens (SDQ). 13:54 I due sono distanziati sul tracciato da un minuto. Prima giungerà il norvegese.