LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | cronometro inaugurale dalle 12 | 20!

Benvenuti amici di OA Sport alla diretta live del Giro d’Italia NextGen 2025! Oggi, alle 12:20, si apre la 48ª edizione con una cronometro inaugurale a Rho, che promette emozioni e sfide epiche. Seguite con noi ogni istante di questa tappa cruciale, dove giovani talenti si sfideranno per lasciare il segno. Pronti a vivere un'avventura indimenticabile nel mondo del ciclismo giovanile? Rimanete sintonizzati!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:00 Buongiorno amici di OA Sport: tra circa 20? prenderà il via il primo corridore di questa 48^ edizione del Giro d’Italia NextGen, che inizia con una cronometro da Rho. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa inaugurale del Giro d’Italia NextGen 2025, che offre agli appassionati di ciclismo la prova a cronometro totalmente pianeggiante di Rho, località limitrofa di Milano. Si apre la corsa a tappe riservata agli Under 23 che si disputerà da domenica 15 a domenica 22 giugno lungo le strade del Bel Paese, che hanno appena finito di ospitare il 105° Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: cronometro inaugurale dalle 12:20!

Giro d'Italia, il sindaco Manfredi e i Ministri Abodi e Lollobrigida con la maglia rosa a bordo dell'Amerigo Vespucci - Il Giro d'Italia sbarca a Napoli con il sindaco Manfredi e i ministri Abodi e Lollobrigida a bordo dell'Amerigo Vespucci.

