LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | crono tiratissima Philipsen al comando

Il Giro d’Italia NextGen 2025 entra nel vivo con una tappa di oggi ricca di emozioni e sorprese. La battaglia crono si infiamma, con Philipsen al comando e la lotta serrata tra gli altri favoriti. Chi dominerà questa sfida tattica e atletica? Restate con noi per scoprire come si svilupperà questa emozionante giornata di corsa, perché la gara è ancora tutta da vivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:25 Il danese è davanti a tutti. Un secondo di margine su Rafferty e appena due su Boichis. Che gara amici! Ci siamo però, sta per chiudere Albert Withen Philipsen (Lidl Trek). 13:24 Chiude Pericas, che paga appena 0:12 da Rafferty ed è una bella prima tappa per uno dei favoriti del Giro U23. 13:22 Due secondini di margine all’intermedio per Philipsen. 13:21 L’iberico Adrià Pericas (UAE) ha un ottimo tempo all’intermedio. 13:20 Albert Withen Philipsen (Lidl Trek) è pericolosissimo oggi. Attendiamo il suo transito a metà prova. 13:19 Chiude davanti a tutti Adam Rafferty (Jayco) con il crono di 9:24 e si mette davanti a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: crono tiratissima, Philipsen al comando

