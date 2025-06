LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | crono tiratissima bene Finn A breve Widar

Il Giro d'Italia NextGen 2025 entra nel vivo con una tappa finale emozionante, ricca di sorprese e battaglie agguerrite. I corridori si sfidano in una cronometro tiratissima, regalando momenti di pura adrenalina. Chi dominerà l'ultima frazione? Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e seguire ogni istante di questa sfida epica che farà la storia del ciclismo giovane.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:02 15:01 Quando mancano 5? alla partenza dell’ultimo corridore, il campione in carica Jarno Widar, la classifica vede 3 atleti in 3? sul podio. 15:00 Per appena un secondo il belga non riesce a battere Schwarzbacher, che regge nel leader box. 14:58 Il belga Matisse Van Kerkhove (VLD) ha 0:01 di margine all’intermedio su Schwarzbacher ed è leader virtuale! 14:55 In pista Matteo Milan (LTF), fratello del ‘gabbiano’ Jonathan. 14:54 Cambia quindi il podio provvisorio, quando manca verosimilmente solo Jarno Widar per avere la top 5 finale della cronometro di Rho. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: crono tiratissima, bene Finn. A breve Widar

In questa notizia si parla di: widar - diretta - giro - italia

Giro d’Italia Next Gen: Finn e Widar tra i favoriti, diretta su Discovery, differita Rai - Al via da Rho si presenteranno i più promettenti talenti della categoria under 23, tra cui il campione del mondo juniores Lorenzo Finn e il vincitore della scorsa edizione del Giro, il belga Jarno ... Da it.blastingnews.com