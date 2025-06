LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Boichis al comando sempre meno a Finn!

Segui in diretta il Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi, dove il duello tra i giovani talenti sta infiammando gli animi. Boichis al comando con prestazioni sorprendenti, ma la sfida è ancora aperta: chi riuscirà a battere il suo crono? Restate sintonizzati per aggiornamenti e emozioni in tempo reale, perché questa corsa promette sorprese fino all’ultimo chilometro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:12 Chi può battere questo crono? Sicuramente Jarno Widar, che sarà l’ultimo a partire. 13:11 Il francese Adrien Boichis (RB-Bora) fa segnare il miglior tempo con 9:25 e 3? di margine su Roberts! 13:10 Filippo Turconi ha perso invece molto nella seconda parte della prova, a +0:27 di ritardo da Roberts. 13:08 Gabriele Bessega chiude in sesta posizione a 0:13 da Roberts. Ottima prova dell’azzurro della Biesse Premac. 13:07 Jarno Widar, campione in carica, sarà l’ultimo atleta al via alle 15:04. 13:06 Filippo Turconi aveva un ottimo tempo a metà prova, lo attendiamo all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Boichis al comando, sempre meno a Finn!

