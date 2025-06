LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Romain Gregoire si prende la maglia Almeida crolla

La tappa di oggi della Giro di Svizzera 2025 si infiamma con un colpo di scena epico: Romain Gregoire conquista la maglia, mentre Almeida crolla. Segui in diretta gli aggiornamenti di questa emozionante corsa e scopri come si evolve uno dei giorni più intensi di questa edizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni secondo di questa battaglia memorabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Joao Almeida arriva al traguardo con 3’12” di ritardo da Gregoire. Giornataccia per il portoghese. 17.30 Il gruppo di O’Connor arriva con un minuto di ritardo da Gregoire, Fortunato paga invece 1’30” circa. 17.29 Vauquelin anticipa Lemmen e Alaphilippe sul traguardo, al francese della Arkea B&B va la seconda posizione. 17.28 VINCE ROMAIN GREGOIRE! Il francese della Groupama-FDJ sbanca e conquista la maglia di leader della generale! 17.27 INIZIA L’ULTIMO CHILOMETRO! 17.26 Aumenta ancora il vantaggio di Gregoire sugli inseguitori. 17.26 2 km al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Romain Gregoire si prende la maglia, Almeida crolla

