LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Joao Almeida favorito per la classifica?

Benvenuti alla diretta della prima tappa del Giro di Svizzera 2025, l'evento che segna l'inizio di un emozionante percorso verso il Tour de France. Oggi, tra paesaggi mozzafiato e sfide impegnative, i favoriti si preparano a mettere in mostra le proprie doti. Con Joao Almeida come grande protagonista, non mancheranno colpi di scena e sorprese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni istante dell'azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Svizzera 2025, breve corsa a tappe che anticipa l’appuntamento clou del mese di luglio, il Tour de France. Si apre quest’oggi il tradizionale appuntamento elvetico, propedeutico all’avvicinamento alla Grande Boucle, giunto alla 88ma edizione. La frazione odierna si svolgerĂ nei dintorni della cittadina di KĂĽssnacht, luogo di partenza e d’arrivo della tappa iniziale. Nei 129,4 km che i corridori affronteranno quest’oggi, la carovana dovrĂ scalare in due occasioni le erte di Adligenswilerstrasse (1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Joao Almeida favorito per la classifica?

