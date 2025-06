LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la frazione d’apertura

Seguite con noi il live della Svizzera 2025, la grande corsa che promette emozioni ad ogni tappa. Oggi si apre con un'azione intensa e tanti protagonisti pronti a sfidarsi su paesaggi mozzafiato. Restate aggiornati per non perdere nemmeno un minuto di questa avvincente frazione: l'avventura è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37 SI PARTE! 14.35 Foratura per Luc Wirtgen (Tudor Pro Cycling Team). Via rimandato di qualche minuto. 14.30 Dato il via alla partenza neutralizzata. 14.25 La partenza ufficiale è prevista per le 14.33. 14.20 Diversi i nomi interessanti presenti in Svizzera. Per la classifica generale, i candidati principali sono Joao Almeida (UAE Emirates – XRG) e Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale): in particolar modo va tenuto d'occhio il portoghese, già vittorioso ai Baschi e in Romandia in stagione. Kevin Vauquelin (Groupama-FDJ) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana) gli outsider per il successo finale.