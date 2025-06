LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Gregoire in testa Alaphilippe e O’Connor all’inseguimento

Segui in diretta la tappa di oggi del Giro di Svizzera 2025: il francese Gregoire guida con determinazione, tallonato da Alaphilippe e Connor. La suspense cresce ad ogni chilometro, mentre il margine si riduce e il traguardo si avvicina. Chi conquisterà la vittoria? Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri chi alza le braccia al cielo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.26 Aumenta ancora il vantaggio di Gregoire sugli inseguitori. 17.26 2 km al traguardo. 17.23 E ora ritorna a guadagnare Gregorie, la vittoria si fa più vicina. 17.22 5 km all’arrivo. 17.20 Rimane sempre circa di 67? il vantaggio del francese sugli inseguitori più vicini. 17.18 Il gruppo di testa ora deve affrontare uno strappo al 5% sul quale gli inseguitori possono provare a riprendere Gregoire. 17.16 Gregoire ha 7? di vantaggio sul terzetto alle sue spalle. 17.15 10 km all’arrivo. 17.15 Allunga il francese, occhio perché il suo attacco può rivelarsi decisivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Gregoire in testa, Alaphilippe e O’Connor all’inseguimento

