LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | fuga corposa ci sono O’Connor e Fortunato

Seguite con noi in tempo reale la tappa di oggi della Svizzera 2025, un tratto ricco di emozioni e sorprese. La fuga si fa interessante con O'Connor e Fortunato in prima linea, mentre il plotone si mantiene compatto. Restate sintonizzati per aggiornamenti live e scoprite chi riuscirà a conquistare la vittoria. La corsa è nel pieno del suo spettacolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Il gruppo viaggia in fila indiana, ma non c’è guadagno sui battistrada. 15.52 Oltre 3? di ritardo per il gruppo dai 28 corridori di testa. Meno di 80 km al traguardo. 15.50 Da segnalare la presenza di O’Connor e Fortunato nel gruppo di testa: sorpresa la UAE Emirates, il cui capitano – Joao Almeida – è rimasto bloccato nel plotone. 15.47 I nomi del gruppo di testa: Felix Grosschartner (UAE Emirates – XRG), Ewen Costiou, Mathis Le Berre, Kevin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels), Sam Maisnobe (Cofidis), Matej Mohoric, Rainer Kepplinger (Bahrain-Victorius), Benoit Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale), Roman Gregoire (Groupama – FDJ), Georg Zimmermann (Intermaché-Wanty), Lennard Kamna, Quinn Simmons (Lidl-Trek), Pablo Castrillo, Will Barta (Movistar Team), Luke Durbridge, Felix Engelhardt, Ben O’Connor (Team Jayco Alula), Tijmen Graat, Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Nicola Conci, Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), George Bennett, Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Matteo Badilatti, Sjoerd Bax (Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi in DIRETTA: fuga corposa, ci sono O’Connor e Fortunato

