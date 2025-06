LIVE Giro di Svizzera 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Fortunato e O’Connor in fuga a 20 km dal traguardo

17.06 Fortunato rimane agganciato alle code del gruppo di testa, Conci e Barguil perdono le ruote del plotone. 17.06 O'Connor sta alzando il ritmo, ora sono in diversi a far fatica. Anche Fortunato non sembra brillante. 17.05 Qualche corridore perde le ruote del gruppo. 17.04 O'Connor si mette davanti a tutti, dietro il gruppo rimane compatto. 17.02 Perde le ruote del gruppo Simmons, davanti c'è Costiou. 17.01 Si stacca Mohoric, inizia la salita. 17.00 20 km alla conclusione. 17.00 Tira il gruppo di testa Luke Durbridge. 16.57 Poco meno di 5 km all'inizio della salita di Michaelskreuzstrasse

